В России в мае подоражали кроссоверы марки Changan

Автомобильный производитель Changan в мае текущего года увеличил стоимость на ряд представленных на российском рынке моделей, речь идет о Uni-T и CS55Plus.

Увеличение стоимости произошло благодаря уменьшению размера предоставляемой прямой выгоды от производителя в размере от 1,7 до 1,8%. В среднем, автомобили стали дороже на 50 000 рублей.

Напомним, что скидка от производителя «прямая выгода» позволяет изменять стоимость автомобилей без снижения или увеличения цены на транспортные средства. Данная практика позволяет получить скидку в том случае, если покупатель приобретает автомобиль за наличный расчет.

Кроссовер Changan Uni-T, на российском рынке, реализуется в двух комплектациях, это Luxe и Tech актуальная стоимость которых, после снижения размера «прямой выгоды», составила 2 849 900 и 2 949 900 рублей соответственно.

В движение Changan Uni-T приводит 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 180 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная семиступенчатая, привод исключительно передний.

Кроссовер Changan CS55Plus в прошлом месяце также стал дороже на 20 000 рублей, за счет уменьшения скидки от продавца, которая теперь составляет 80 000 рублей, а не 100 000 рублей месяцем ранее. После пересмотра прайса на кроссовер Changan CS55Plus актуальная стоимость заявлена от 2 849 900 до 2 669 900 рублей в зависимости от комплектации. В движение CS55Plus приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 181 лошадиную силу, трансмиссия роботизированная, привод передний.

Напомним, что по итогам мая текущего года, изменение стоимости коснулось также и представленного на российском рынке довольно востребованного в России внедорожника FAW Bestune T55. Но в данном случае кроссовер подешевел на 150 000 рублей.