Завод «Москвич» продал всего 600 электрокаров 3е в 2024 году

В России «Москвич» суммарно продал 1,75 тыс. автомобилей в мае: среди них 200 седанов «Москвич 6» и порядка 140 электромобилей «Москвич 3е». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу производителя.

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С начала года компании удалось реализовать свыше 8,7 тыс. машин (включая 700 седанов «Москвич 6» и 600 электромобилей «Москвич 3е»).

В мае «Газета.Ru» выяснила, что АО «Московский автомобильный завод Москвич» в 2024 году выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е» и больше до конца года производить не планирует. Это следовало из официальной справки Минпромторга России, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике России Андрея Кутепова.

По данным Минпромторга, в 2024 году «Москвич» запланировал сборку всего 37 электрокаров и эти машины уже сошли с конвейера предприятия. Таким образом, производство модели по сравнению с прошлым годом сократилось в 135 раз — в 2023 году компания собрала 5005 штук «Москвич 3е». В декабре 2023 года гендиректор «КамАЗа» (является технологическим партнером «Москвича») Сергей Когогин говорил, что продажи электромобилей «Москвич 3е» оказались ниже ожиданий.