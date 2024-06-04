Российский C-класс по цене новой Lada Granta: сколько стоит ТагАЗ Aquila
Редакция "Российской газеты" изучила предложения по продаже автомобилей ТагАЗ Aquila на одном из крупнейших классифайдов. Купить четырёхдверное купе можно начиная от 700 тысяч рублей.
ТагАЗ Aquila был лучиком надежды, который не спасла даже заграница. В России автомобиль выпускался в Таганроге и Азове с 2012 по 2014 годы, затем с 2016 года производством занялась компания MPM Motors (Mikhail Paramonov Manufacturing), который и был инициатором всего проекта. В 2020 году "Аквила" канула в Лету. Тем не менее, за это непродолжительное время было выпущено какое-то количество автомобилей, объявления о продаже которых всплывают на классифайдах.
Самый доступный вариант - в Тольятти: авто 2013 года с пробегом 125 тысяч км продают за 700 тысяч рублей, продавец готов торговаться ещё. За 800 тысяч рублей можно купить TagAZ Aquila 2013 года, но с меньшим, под 100 тысяч км пробегом, в Ставрополе.
За 750 тысяч рублей продаётся Aquila 2014 года в Краснодарском крае. Пробег небольшой - 46 тысяч км, но кузов уже "уставший" и требует косметических процедур.
Самый дорогой вариант "Аквилы" у продавца из Санкт-Петербурга - 2 800 000 рублей. Машине десять лет, пробег - 140 тысяч км. Цена, видимо, обусловлена техническим состоянием "без нареканий", перешитым и шумоизолированным салоном, дисками и "музыкой".
Напомним, что в основе TagAZ Aquila лежит трубчатый каркас, который весит около 700 кг. Панели изготовлены из композитного материала. Из-за этих особенностей модель страдала от неравномерности зазоров. Вес также играет не на руку "Аквиле" (1450 кг), так как китайскому мотору от BYD F3 1.6 литра с отдачей 106 л.с. приходится очень тяжело.
Также масса автомобиля губительно сказывается на состоянии элементов подвески и тормозах авто. Из других недостатков те, кто протестировал автомобиль, выделяют тесный салон, жёсткую подвеску, практически полное отсутствие возможности отрегулировать руль, плохую обзорность, вялую динамику.