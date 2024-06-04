Российский C-класс по цене новой Lada Granta: сколько стоит ТагАЗ Aquila

Редакция "Российской газеты" изучила предложения по продаже автомобилей ТагАЗ Aquila на одном из крупнейших классифайдов. Купить четырёхдверное купе можно начиная от 700 тысяч рублей.

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ТагАЗ Aquila был лучиком надежды, который не спасла даже заграница. В России автомобиль выпускался в Таганроге и Азове с 2012 по 2014 годы, затем с 2016 года производством занялась компания MPM Motors (Mikhail Paramonov Manufacturing), который и был инициатором всего проекта. В 2020 году "Аквила" канула в Лету. Тем не менее, за это непродолжительное время было выпущено какое-то количество автомобилей, объявления о продаже которых всплывают на классифайдах.

Самый доступный вариант - в Тольятти: авто 2013 года с пробегом 125 тысяч км продают за 700 тысяч рублей, продавец готов торговаться ещё. За 800 тысяч рублей можно купить TagAZ Aquila 2013 года, но с меньшим, под 100 тысяч км пробегом, в Ставрополе.

За 750 тысяч рублей продаётся Aquila 2014 года в Краснодарском крае. Пробег небольшой - 46 тысяч км, но кузов уже "уставший" и требует косметических процедур.

Самый дорогой вариант "Аквилы" у продавца из Санкт-Петербурга - 2 800 000 рублей. Машине десять лет, пробег - 140 тысяч км. Цена, видимо, обусловлена техническим состоянием "без нареканий", перешитым и шумоизолированным салоном, дисками и "музыкой".

Напомним, что в основе TagAZ Aquila лежит трубчатый каркас, который весит около 700 кг. Панели изготовлены из композитного материала. Из-за этих особенностей модель страдала от неравномерности зазоров. Вес также играет не на руку "Аквиле" (1450 кг), так как китайскому мотору от BYD F3 1.6 литра с отдачей 106 л.с. приходится очень тяжело.

Также масса автомобиля губительно сказывается на состоянии элементов подвески и тормозах авто. Из других недостатков те, кто протестировал автомобиль, выделяют тесный салон, жёсткую подвеску, практически полное отсутствие возможности отрегулировать руль, плохую обзорность, вялую динамику.