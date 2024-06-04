Верховный суд разбирается, как лишение прав невиновных водителей стало практикой

Оказывается, двойники бывают не только у машин, которые передвигаются по дорогам разных регионов с одинаковыми номерами. Они появляются даже у водительских удостоверений. В результате за чужие нарушения лишаются права управления ни в чем не повинные люди. А доказывать, что в момент якобы ими совершенного нарушения, они вовсе не садились за руль - приходится даже не в судах первой инстанции. С такой непростой историей разбирался и Верховный суд.

© Российская Газета

Итак, зайдя в очередной раз на портал "Госуслуги", водитель из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнал, что он лишен прав. Причем в Омске. Уточним, что наказание было вынесено за отказ от медицинского освидетельствования. Но в мае 2022 года в Омске реального водителя с такими правами - почти с такими - не было.

Выяснилось, что инспекторы остановили некоего водителя в Омске 27 мая 2022 года за то, что он перевозил ребенка без детского кресла и непристегнутого ремнем безопасности. Сотрудникам ГИБДД показалось, что водитель нетрезв.

Номер документа соответствовал тому, который был в базе. Внешних признаков подделки инспекторы на месте не обнаружили

Однако от медицинского освидетельствования водитель отказался. Он предъявил права на имя Гафарова. Инспекторы проверили документы по базе данных. В ней такое водительское удостоверение было. Номер соответствовал, внешних признаков подделки инспекторы не обнаружили, фотография в удостоверении соответствовала тому человеку, который предъявлял документ. В базе фотографии не было. Был составлен протокол, дело ушло в суд.

На суд обвиняемый не явился, и ему было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. И вот тут начинается самое интересное.

Реальный гражданин Гафаров был вообще не в курсе того, что его останавливали сотрудники ГИБДД, да еще в городе Омске, в который он не ездил. И суд лишил его прав. Поэтому он решил оспорить это решение. Но и апелляционный суд, и кассационный оставили решение нижестоящего суда в силе.

Лишенный прав водитель обратился даже к Уполномоченному по правам человека. И после этого обращения выяснились интересные подробности.

Предъявленное и проверенное сотрудниками ГИБДД водительское удостоверение полностью соответствовало правам Гафарова. Но с одним нюансом: номер подразделения, которое выдало права остановленному водителю, был 5201. А у Гафарова - 5202.

Примечательно, что в отношении остановленного водителя было выписано еще постановление за перевозку детей без детского кресла. И после обжалования на основании несоответствия номера подразделения, выдавшего документ, это постановление было отменено даже без суда - начальником дорожно-патрульной службы.

Этот факт даже послужил основанием для доследственной проверки по факту подделки документа. Но на основании того, что водительское удостоверение не изымалось, провести экспертизу не представлялось возможным, уголовное дело не возбуждалось. При этом сам водитель, фамилия которого начинается на букву "К", даже дал объяснения, которые приложены к делу: он купил права по переписке в мессенджере.

Но ни один из судов не обратил внимания на эти факты. Кроме Верховного суда.

Таким образом, в правах были две подделки: номера подразделения, которое их выдало, и фотографии их владельца. Надо сказать, что сейчас при выдаче прав в карточку водителя вносятся не только данные документа, но и фото владельца. Однако 10 лет назад такого не было. Поэтому при проверке документов по базе ГИБДД инспекторы действительно не могли сравнить фото того, кому реально принадлежат права, и того, кто ими пользуется в качестве двойника.

В результате Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Настораживает то, что в подобную ситуацию может попасть любой водитель. Ведь никто не может предсказать, чьи еще права мошенники использовали при изготовлении дубликатов.

Причем в последнее время такие лишения прав ни в чем не виновных водителей становятся все более частыми. Один водитель-нарушитель представляется именем человека, которого он знает. Другой - пользуется не просто поддельными правами, а дубликатом чужого удостоверения. Как считает юрист Кирилл Муратов, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо установить требование обязательной фотофиксации лица, подозреваемого в нарушении, за которое предусмотрено лишение прав. Причем неважно, присутствуют при этом понятые или нет.

Лишение прав невиновных водителей становится практикой. Один нарушитель представляется чужим именем, другой - пользуется дубликатом чужих прав

По мнению юриста Льва Воропаева, необходима не только фотофиксация, но и видео. Фото может быть снято неудачно, и его будет сложно сличить с личностью. Видео дает больше возможностей.

Как считает адвокат Сергей Радько, такие меры потребуют внесения серьезных поправок в законодательство. Потребуется править КоАП, Закон о защите персональных данных. Да и бюджетных средств на реализацию этих идей потребуется много. У нас не каждый инспектор обеспечен личным видеорегистратором. А снимок с мобильного телефона вряд ли будет принят как бесспорное доказательство.