К дилерам поступили Exeed VX, собранные на бывшем заводе Mercedes в РФ

К российским дилерам марки Exeed начали поступать кроссоверы VX, собранные на бывшем заводе Mercedes-Benz в России. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Exeed Центра Авилон Легенда" Константин Галаган.

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"Да, первая партия автомобилей Exeed VX уже поступила к нам в салон", - сообщил он.

Продажи начнутся в ближайшее время.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что компания Chery получила одобрение типа транспортного средства на две модели: Exeed VX и Exeed TXL. В документах указана российская производственная площадка: ООО "МБ Рус Мануфэкчуринг". Ранее здесь выпускались автомобили Mercedes.

Exeed VX предлагается по цене от 6 500 000 рублей. Кроссовер обновился не так давно. Если говорить о технических обновлениях автомобиля, то одним из ключевых является классическая 8-ми ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Модель оснащена двухлитровым турбированным двигателем (249 л.с. - Прим."РГ"), улучшенной электрогидравлической системой полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения, которая включает 7 режимов вождения.

Exeed VX получил комплекс онлайн- и телематических сервисов с многочисленными функциями.