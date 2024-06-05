Bulldog Racing и Mini Cooper JCW выступили в гонке 24 часа Нюрбургринга

MINI John Cooper Works достойно выступили в гонке «24 часа Нюрбургринга 2024», продемонстрировав свой сильный дух и первоклассные инженерные решения. MINI John Cooper Works Pro #317 и #474 показали отличные результаты. MINI John Cooper Works Pro №317 - новая модель, дебютирующая осенью 2024 года, выиграла в классе SP3T. Под управлением Маркуса Фишера (Markus Fischer, AUT) автомобиль занял первое место, показав время круга - 10:06. Результат #474 MINI John Cooper Works с шестиступенчатой механической коробкой передач также показала хороший результат, заняв третье место в классе VT2. После второго места в 2023, автомобиль под управлением Марко Цабеля (GER) показал время круга - 10:44.118.

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Оба автомобиля, произведенные в Нюрбурге, использовали высокопроизводительные шины Pirelli, которые помогли им показать отличные результаты на сложной трассе Нюрбургринг. MINI John Cooper Works Pro #317 занял 71-е место, а MINI John Cooper Works #474 - 78-е место из 127 автомобилей.

Эти результаты свидетельствуют о силе и мастерстве MINI в одной из самых сложных гонок на выносливость в мире. MINI John Cooper Works PRO, обозначенный как #317, создан на базе новой модели MINI John Cooper Works, дебют которого запланирован на осень 2024 года. Этот автомобиль закамуфлирован в яркую красно-белую обертку в стиле автоспорта, разработанную командой дизайнеров MINI, что добавляет элемент интриги и волнения.

Построенный в Оксфорде, Великобритания, и доработанный в Нюрбурге компанией Bulldog Racing, MINI John Cooper Works PRO показывает, что автоспорт на выносливость может быть захватывающим и непредсказуемым. На Парижском автосалоне 2024 в октябре MINI представит не один, а два варианта John Cooper Works. К электрическому «J01» Cooper до конца этого года присоединится «F66» Cooper JCW с бензиновым двигателем.