Подсчитаны расходы на содержание китайских автомобилей

Экономисты НАПИ подсчитали, что обслуживание китайских авто обходится по цене нового автомобиля.

В качестве примера был взят автомобиль Haval F7x, обслуживание которого при пробеге 20 тысяч километров в год составляет 500 тысяч рублей.

Сюда включили страхование, ремонт, налоги, резину и ТО.

Таким образом, получается, что эксплуатация машины в течение пяти лет обойдется в стоимость еще одного такого же автомобиля в комплектации Comfort, пишет «Коммерсантъ».