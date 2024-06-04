Автоэксперт объяснил, как наступившая жара может убить аккумулятор
В жару необходимо учитывать повышенную нагрузку на аккумулятор. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Из-за высоких температур за бортом жидкость в АКБ быстрее испаряется, а усиленная работа кондиционера увеличивает нагрузку на батарею.Для сохранения рабочего ресурса аккумулятора рекомендую совершать более длительные поездки. Хотя бы раз в неделю проезжайте 30-50 км, чтобы зарядить батарею во время движения", - отметил специалист.
Он также добавляет, что в летние дни тормозная система автомобиля может перегреваться, и в самых худших случаях даже "закипеть".
"Усиливается эффект жары из-за частых торможений на крутых уклонах. Кроме того, может случиться перегрев поршней суппортов и цилиндров. В жару нередко появление течей в тормозных патрубках.Нарушения в работе тормозной системы могут привести к серьезным последствиям, поэтому рекомендуется провести диагностику системы и следить за уровнем тормозной жидкости. Рекомендую автовладельцам заменить старую тормозную жидкость до начала жаркого сезона", - заключает Родионов.