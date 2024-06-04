Автоэксперт объяснил, как наступившая жара может убить аккумулятор

В жару необходимо учитывать повышенную нагрузку на аккумулятор. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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"Из-за высоких температур за бортом жидкость в АКБ быстрее испаряется, а усиленная работа кондиционера увеличивает нагрузку на батарею. Для сохранения рабочего ресурса аккумулятора рекомендую совершать более длительные поездки. Хотя бы раз в неделю проезжайте 30-50 км, чтобы зарядить батарею во время движения", - отметил специалист.

Он также добавляет, что в летние дни тормозная система автомобиля может перегреваться, и в самых худших случаях даже "закипеть".