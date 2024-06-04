В Госдуме предложили уменьшать транспортный налог льготным категориям граждан
Депутаты от фракции ЛДПР предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующим законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.
По словам авторов законопроекта, в ряде регионов предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, однако в большинстве случаев предусмотрено лишь частичное освобождение.
Депутаты подчеркнули, что предлагаемый ими подход мог бы позволить льготникам выбирать подходящие под их нужды автомобили, не утрачивая право на налоговую льготу, а наоборот, сохраняя возможность на уменьшение налога на сумму льготы.
Они указали на то, что льготным категориям граждан с большими семьями необходимо вместительные автомобили, но их покупка предполагает выпадение из претендентов на льготу по транспортному налогу из-за большой мощности мотора. Депутаты предложили решить проблему, убрав налог и снизив бремя для россиян, являющихся льготниками.
В марте 224 года первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым был подготовлен законопроект об отмене транспортного налога.
Авторы инициативы отметили, что на данный момент налог исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, что, по их мнению, является несправедливостью. В документе отмечается, что более справедливой выглядит плата не за факт владения автомобилем, а за частоту его использования посредством уплаты необходимых акцизов.
До этого Минпромторг РФ опубликовал обновленный список моделей автомобилей, за которые их владельцам придется заплатить дополнительный налог на роскошь. В перечень попали 517 моделей: 295 стоят 10–15 млн рублей. и 222 — дороже 15 млн рублей. Ранее в нем было 449 моделей.
В частности, в список попали такие модели, как Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD, Hongqi E-HS9 Executive EU.