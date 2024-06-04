Автоэксперт объяснил, на чем легко можно сэкономить при прохождении ТО

Стоимость обслуживания автомобилей по итогам первого квартала 2024 года составляет 9 400 рублей. Средний чек вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете" о том, на каких запчастях можно сэкономить при прохождении ТО.

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"Среди запчастей и расходных материалов, на которых можно сэкономить при прохождении техобслуживания, без ущерба для состояния автомобиля, можно назвать, например, салонный фильтр.

Автовладелец может сделать свой выбор в пользу недорогой продукции известных брендов.

Важно при этом отметить, что масляный и топливный фильтры крайне желательно менять на оригинал, так как это очень ответственные расходники, из-за них можно получить серьезные проблемы с двигателем.

Воздушный фильтр также важен, но при его замене допустимо использовать качественную альтернативу.

Еще без негативных последствий для машины можно подобрать доступные в плане стоимости лампы фар, габаритные огни и внутренние фонари. С аналогичным условием, что они будут от проверенных производителей.

В-третьих, сэкономить можно и на щетках стеклоочистителя. Чтобы обеспечивать водителю хорошую видимость, данные компоненты нуждаются в регулярной замене. Рекомендую также делать выбор среди продукции марок, зарекомендовавших себя на рынке.

Иногда щетки сторонних поставщиков могут чистить даже лучше оригинальных, и иметь дополнительные преимущества: например, при установке вместо родных каркасных щеток бескаркасных или гибридных - сильно выиграем в зимние снегопады.

Считаю важным акцентировать внимание на запчастях, экономить на которых крайне нежелательно, так как данные детали напрямую влияют на безопасность. В первую очередь это шины, рулевые компоненты и элементы подвески.

Также рекомендую приобретать только качественное моторное масло, охлаждающую и тормозную жидкость", - отметил специалист.

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