Автомобили в России научат предотвращать аварии и снижать риски ДТП

Штатный функционал государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» планируется расширить, чтобы в дальнейшем она могла предотвращать аварии и снижать риски возникновения ДТП, взаимодействуя с «умной» инфраструктурой дорог и городов. Об этом рассказал генедиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Например, водители будут заранее получать подсказки о препятствиях на пути или рекомендации по скорости, чтобы проезжать на зеленый свет. С производителями кнопок SOS и автопроизводителями мы прорабатываем различные сценарии. Такое решение повысит безопасность миллионов автовладельцев», — сказал Алексей Райкевич.

Он также добавил, что благодаря госинформсистеме экстренные службы в цифровом виде получают координаты и общие характеристики автомобилей в среднем за 19 секунд.

Ранее в АО «ГЛОНАСС» сообщили, что за девять лет с момента появления в России государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к ней подключилось 11 миллионов автомобилей, в том числе 800 тысяч с начала текущего года.