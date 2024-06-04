Водителям назвали четыре требования к автопутешествию вместе с питомцем

Многие питомцы не любят путешествия, однако их можно подготовить к поездке, чтобы снизить уровень стресса животного. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik ветеринар Любовь Корочева. По ее словам, к путешествию питомца надо начать готовить не менее, чем за неделю.

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«Готовиться надо обязательно, учитывать, в каком состоянии животное, где оно поедет, в каких условиях будет находиться. Можно дать ему попить успокоительные препараты – какие-то натуральные, на травах», – отметила она.

Также Корочева подчеркнула важность соблюдения питьевого режима в дороге. По ее словам, поить питомца надо строго бутилированной водой из силиконовых мисок, поскольку пластиковые из-за жары отравляют воду.

Ветеринар добавила, что если поездка длится не более восьми часов, то животное лучше не кормить, чтобы избежать «тошнотворных историй». В обратном случае с собой лучше взять сухой корм. Приемы пищи следует разбить на каждые шесть часов, при этом количество еды должно быть вдвое меньше обычной суточной нормы.

Корочева подчеркнула, что не менее важно пристегивать питомца в авто.

«Владельцы стали наконец-то задумываться о безопасности своих питомцев и покупают им гамаки или шлейки, которые пристегиваются, как ремень безопасности. Это действительно важно», — подытожила она.

До этого на севере Санкт-Петербурга остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике. Отмечается, что в салоне находились пять мигрантов из Узбекистана. Разрешение на нахождение в РФ имелось только у двух из них. Также инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Приморскому району Петербурга обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов. На кадрах видно, что животные задыхались в душном пространстве. Их пришлось отпаивать сотрудникам дорожной полиции.