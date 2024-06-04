Названы пять доступных россиянам рамных внедорожников

В основном на нашем рынке продаются кроссоверы с несущим кузовом. Они пользуются популярностью благодаря своей лёгкости, управляемости и стоимости. Внедорожнике на раме могут предложить большую грузоподъёмность и прочность. На суровом бездорожье такие автомобили незаменимы. Обычно рамные внедорожники стоят ощутимо дороже обычных кроссоверов. Но эксперты портала 110km.ru перечислили пять доступных моделей с рамной конструкцией, которые официально представлены в России.

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Первым в список попал УАЗ Hunter — наследник легендарного УАЗ 469 образца 1972 года. Внедорожник продаётся по цене от 1,2 млн рублей. За эти деньги доступен базовый автомобиль в комплектации Base Fleet с 112-сильным двигателем ЗМЗ стандарта Евро-2 стоит. Без учёта всех выгодных предложений автомобиль стоит 1,5 млн рублей. Более крупный и современный внедорожник УАЗ «Патриот» стоит от 1 680 000 рублей без учета скидок.

Второй рамный внедорожник — Oting Паладин от китайской дилерской группы Sinomach Automobile. Россиянам предложили внедорожник с написанным кириллицей названием Паладин. Автомобиль представляет собой вариант рамного Nissan Terra, созданного специально для китайского рынка в 2018 году. В России автомобиль предлагают с 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4K31, который развивает 228 л.с. Полный привод не входит в базовую комплектацию «Делюкс» за 3,8 млн рублей и появляется только на следующем уровне «Премиум» за 4,25 млн рублей.

Среднеразмерный внедорожник китайского концерна Great Wall Motors Tank 300 занимает третью строчку в перечне журналистов. Его можно рассматривать как замену ушедшим с российского рынка японским Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero.

Сейчас покупатели могут выбирать из четырёх комплектаций, но все внедорожники оснащены безальтернативной связкой 2,0-литровой рядной «турбочетвёрки» мощностью 220 сил (380 Нм), 8-диапазонного «автомата» и системы полного привода. Базовая версия Adventure стоит от 4,1 млн рублей без учета скидок.

Также в подборку вошли внедорожники Haval H9 стоимостью от 4,1 млн рублей и BAIC BJ40 по цене от 4,35 млн рублей.