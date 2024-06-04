Большинство россиян никогда не сидели за рулем электромобиля

Большинство россиян (78%) никогда не сидели за рулём электромобилей, однако 40% готовы отказаться от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и пересесть за руль электрокара при условии развитой инфраструктуры. К такому выводу пришла группа «Ренессанс страхование» по результатам проведённого опроса.

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Свыше половины опрошенных (57%) признают, что популярность электромобилей выросла и число таких машин на дорогах в последние 2−3 года заметно увеличилось. Среди тех, кто отметил рост числа электромобилей на дорогах, в основном жители крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга, – которые лучше оснащены инфраструктурой для таких машин по сравнению с городами с меньшей численностью населения.

Как показал опрос, электромобили вызывают живой интерес со стороны автолюбителей. Так, 18% опрошенных уже ездили за рулём автомобилей с электромотором. Большинство (60%) из тех, кто когда-либо тестировал электрокар, отзываются от управления положительно. Чаще всего респонденты отмечали низкий уровень шума внутри машины (30%), дизайн салона (19%), экологичность (19%), а также называли в числе преимуществ осознание того, что они управляют автомобилем, созданным по передовым технологиям (18%).

Внешний вид электрокаров россияне оценивают неоднозначно: 32% опрошенных охарактеризовали дизайн как «машины из будущего», при этом почти столько же не нашли в дизайне «электричек» ничего особенного. Среди явных недостатков электрокаров респонденты отметили слишком большую мощность и высокую динамику разгона (18%), низкий запас хода на одном заряде (15%), долгий процесс зарядки (14%) и высокую стоимость содержания такого транспорта (13%).

Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что сейчас электромобили — это, в основном, элитные машины. Более 60% застрахованных электрокаров стоят дороже 5,5 млн рублей. Они чаще всего используются в качестве второго автомобиля в семье.

Одинаковое количество респондентов предпочли бы остаться за рулем автомобиля с ДВС — 41%, и готовы пересесть на электромобиль в случае наличия соответствующей инфраструктуры — 40%. При этом, чаще всего о желании обладать электромобилем говорили автолюбители в возрасте 31−35 лет (66%) и 41−45 лет (39%). Наименьшей популярностью автомобили на электротяге пользуются среди самых возрастных участников опроса (всего 18% респондентов в возрасте старше 55 лет).