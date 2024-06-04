Suzuki SX4 после аварии превратили в необычный внедорожник

Хотя разбитые автомобили часто являются ценным источником запчастей, некоторые люди готовы подойти к ним творчески и дать им вторую жизнь. Взять, к примеру, этот Suzuki SX4. После попадания в аварию его превратили в так называемый «бэттлкар».

В результате фронтального ДТП были повреждены бампер, фары, капот и крылья, а также сработали подушки безопасности. Вместо того, чтобы избавиться от автомобиля, владелец решил превратить его в нечто, напоминающее одновременно стиль киберпанка и Безумного Макса.

Вся передняя часть была реконструирована с использованием листового металла, что сделало кроссовер практически неузнаваемым с этого ракурса. Помимо плоских поверхностей и видимых болтов, автомобиль оснащен внедорожным бампером с лебедкой и крюками. Множество светодиодов заменяет традиционные фары, добавляя автомобилю суровый внешний вид.

Остальная часть кузова практические не отличается от стандартного SX4. Чтобы завершить внедорожный облик, владелец выбрал новый комплект вездеходной резины Goodyear Wrangler 235/75R15, обутой в колёсные диски с бедлоками.

Автомобиль сохранил стандартный 2,0-литровый мотор и шестиступенчатую механическую коробку передач, передающую мощность на все четыре колеса. Хотя интерьер остался практически нетронутым, имеется нестандартная аудиосистема, дополненная акцентами в стиле милитари на центральной консоли. Однако недостатком является то, что подушки безопасности не работают, поскольку после аварии их не стали менять.

За автомобиль просят 6500 долларов или 590 тысяч рублей.