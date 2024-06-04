Эксперт назвал автопутешествия бюджетным и укрепляющим семью видом отдыха

Автомобильный туризм имеет несколько преимуществ перед другими видами путешествий: экономичность, сплочение семьи и возможность взять с собой домашних питомцев. Так считает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. По его словам, семья из трех человек может сэкономить более 30% бюджета, если поедет на отдых в автомобиле, чем если использовать самолеты или железную дорогу.

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Лобарев отметил, что автотуризм — стержень всей туристической отрасли. По его словам, 55 млн владельцев транспортных средств, которые являются потенциальными автомобильными туристами, желают, но не знают, куда и как поехать. Эксперт назвал автотуризм наиболее бюджетным видом путешествий, а следовательно, и социально значимым.

Кроме того, это единственный вид туризма, где можно комфортно перевозить домашних животных. Лобарев привёл данные, согласно которым более 22% граждан не могут поехать в путешествие, так как у них большая собака или кошка.

Среди других преимуществ президент ассоциации выделил укрепление семейных уз и воспитание любви к Родине. «Очень важно прививать гражданам любовь к своей России, а если с семьей поедешь, то он [автотуризм] сплачивает. Это один из плюсов, когда вы вместе с семьей закладываете маршрут», — отметил эксперт. Именно поэтому нужно активно работать над созданием в стране индустрии автомобильного туризма, выработкой правил, в том числе этических, заключил Лобарев.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня обсудит с членами правительства развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее на совещании по вопросам развития туризма глава государства отметил, что автотуризм для многих россиян является «самым удобным и комфортным видом путешествий». Путин также подчеркнул необходимость «расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги».