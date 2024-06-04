Alma Sprint: рестомод по мотивам несостоявшейся Alfa Romeo для раллийной Группы Б

Внешне он напоминает прототип Sprint 6C, который разрабатывали для раллийной Группы B, но так и не смогли довести до ума. За основу взяли обычный переднеприводный Alfasud Sprint, притом что Sprint 6C отличался задним приводом и среднемоторной компоновкой. Тираж рестомода составит 20 экземпляров, а цена — 50 тысяч евро без учёта стоимости машины-донора.

© Motor.ru

В начале 1980-х компания Alfa Romeo, как и многие другие производители, грезила раллийной Группой Б. Громить соперников хотели на новом спорткаре — Alfasud Sprint 6C. За его основу взяли Alfasud Sprint (1976—1989), который переделали под среднемоторную компоновку и оснастили двигателем V6 2.5 от GTV6. Вскоре у «Альфы» возникли финансовые проблемы, да и конкуренты совершили квантовый скачок в технологиях. Ещё до завершения разработки стало понятно, что Sprint 6C морально устарел и не сможет тягаться с «Лянчами» и Audi. Проект свернули, и больше о нём не вспоминали.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

От Sprint 6C осталось два «широкофюзеляжных» прототипа, один из которых якобы хранится в запаснике музея Alfa Romeo. До дорожных версий, как того требовал регламент FIA, итальянцы, понятное дело, не дошли, так что исправить досадный момент истории взялась португальская мастерская Alma. Её трибьют-рестомод Sprint создан из обычного Alfasud Sprint, имеет переднемоторную компоновку, передний привод и расширенный кузов, сделанный преимущественно из композита. Также у него новые фары с «чашками» из фрезерованного алюминия, новые сидения, иначе расположенная рулевая колонка, руль Zagato и кастомный алюминиевый рычаг коробки передач.

© Alma

© Alma

© Alma

© Alma

Шасси доработано в угоду управляемости: изменены геометрии подвесок, расширена колея, установлены регулируемые амортизаторы. Тормоза собраны из гоночных компонентов. Под капотом рестомода установлен альфовский четырёхцилиндровый «оппозитник», расточенный до 1,8 литра. Ему заменили головку блока цилиндров, поршни, кулачковые валы, изменили контур циркуляции смазки, добавили два карбюратора Dellorto и выпускную магистраль их «нержавейки». Итог — 160 лошадиных сил, который идут на передние колеса через пятиступенчатую «механику» со сближенными передаточными числами и дифференциал повышенного трения. Кстати, весит Alma Sprint всего 880 килограммов.

© Alma

© Alma

© Alma

© Alma

Тираж рестомода будет ограничен 20 экземплярами. Мастерская даже готова взять на себя поиск автомобиля-донора, но заплатить придется и за него, и за саму переделку — что-то около 50 тысяч евро. Первые покупатели смогут получить свои машины в третьем квартале 2025 года.