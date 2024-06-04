Стало известно, почему в РФ хорошо покупают авто, которые провалились в Китае

Журнал "За рулем" объяснил, почему у нас хорошо продаются автомобили, которые провалились в Китае.

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Так, специалисты издания отмечают, что сейчас в КНР предпочитают электромобили, в то время как в России больше покупают машины с двигателями внутреннего сгорания.

Например, из топ-10 модели в Китае четыре являются электромобилями. У нас популярен кроссовер Geely Monjaro, который занимает 10-е место по продажам, в то время как в КНР он находится на 28-ой позиции.

Среди марок у нас самая популярная - это Chery. На родине же этот концерн только пятый. При этом он является лидером по экспорту продукции.

При этом "ЗР" заключает, что китайские компании продают нам то, что сами хотят продавать. И по ценам, которые им нравятся.

Ранее дилер "РГ" назвал самые дорогие в ремонте китайские автомобили в России. При этом самыми дешевыми в обслуживании стали Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.