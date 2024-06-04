Ford Cortina 2000E Development Car — прототип безопасного автомобиля без ремней безопасности
Хотя снаружи этот Ford Cortina 2000E Development Car очень похож на любой другой Cortina MkIII (за исключением колес Avon Safety Wheels), внутри он сильно отличается. Построенный в 1974 году, это был совместный проект Ford и Государственной транспортно-дорожной исследовательской лаборатории (TRRL) с целью продемонстрировать, сколько внутренней обивки необходимо, чтобы обеспечить пассажирам тот же уровень защиты, который можно было бы получить от пристегнутых ремней безопасности в стандартном Cortina.
Хотя по закону все автомобили, начиная с 1965 года, должны были быть оснащены передними ремнями безопасности, от пассажиров не требовалось их пристегивать: это не было обязательным до 1983 года. Таким образом, интерьер седана был переработан с использованием большого количества дополнительных набивок спереди и сзади.
Хотя защита пассажиров на задних сиденьях была эквивалентна защите, обеспечиваемой ремнями, безопасность пассажиров спереди, вероятно, все еще не достигала необходимого уровня. Другие изменения включали цифровую приборную панель — очень инновационную и продвинутую для середины 1970-х годов — а также безопасные колёса Avon: они не позволяли шине слететь в случае быстрого снижения давления в ней.
После того как интерес к прототипу у TRRL прошёл, его спас от уничтожения бывший сотрудник лаборатории. Он хранил его у себя на протяжении 30 лет. В 2011 году он перешел к новому владельцу, который провёл комплексную реставрацию с максимальным сохранением оригинальных деталей.
Прототип все последние годы был частью коллекции и не эксплуатировался на дорогах, поэтому новому владельцу, возможно, потребуется провести небольшой ремонт. На одометре замерла цифра 17 170 миль (27 600 км).