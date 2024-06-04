Дилер назвал Changan CS35 самым надежным китайским авто с пробегом

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал самые надежные китайские машины с пробегом.

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По его словам, в этот список вошли Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. При этом Changan CS35 и Geely Atlas Pro получили высший балл по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года.

В разговоре с Lenta.ru специалист также отметил, что выборе китайской машины с пробегом нужно учитывать, как долго та или иная марка присутствует в РФ. Большая ли у нее дилерская сеть, есть ли проблемы с запчастями.

Кроме того, Житнухин посоветовал не рассматривать модели из КНР, которые выпущены до 2015 года. У них были проблемы с качеством.

Ранее "РГ" назвала самые дорогие в ремонте китайские автомобили в России. Также стало известно, когда машины из Поднебесной в массовом порядке отправятся в автосервисы.