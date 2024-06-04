Мировые продажи электромобилей Kia выросли на 127%

Несмотря на падение мировых продаж Kia K5, показатели реализации электромобилей выросли на 127%. Отмечается, что совокупный объем продаж бренда в США за первые пять месяцев 2024 года снизился на 1% по сравнению с 2024 годом, резкое падение произошло с моделью K5 – более чем на 63%, причем не только за май, но и с начала текущего года.

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При этом, продажи электромобилей Kia в мае выросли на 127% по сравнению с 2023 годом и составили 7197 экземпляров в США. Кроме того, в мае Kia America зафиксировала лучший месяц по продажам — 75 156 автомобилей, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи моделям EV6 составили 2660 единиц на американском рынке, а продажи EV9 растут второй месяц подряд и составили 2187 экземпляров.

Что касается седана Kia K5, то его показатели по продажам в мае 2024 года упали на 64,6% по сравнению с 2023 годом. Причина такого снижения может быть связана с обновлением модели для 2025 года, но снижение на 63,6% с начала года очень беспокоит руководство Kia.

Примечательно, что продажи модели Forte – она заменит Kia K4, выросли на 31% в месячном выражении и на 14,3% с начала года. Forte заняла второе место по популярности в мае 2024 года, уступив несколько позиций кроссоверу Telluride. При этом, модель Rio демонстрирует слабые показатели – всего восемь проданных экземпляров в мае. В ближайшее время эта модель исчезнет с рынка США.

В мае выросли продажи Sportage – рост на 20%, Carnival (+28,5%) и Niro (+26,4%). Всего по всему миру в мае 2024 года продано 264 313 автомобилей, это на 2,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Большая часть продаж пришлась на внутренний рынок Южной Кореи (46 110 проданных экземпляров) – рост на 8,3% по сравнению с 2023 годом. Лидером продаж среди легковых автомобилей в Южной Корее стал внедорожник Sorento (7487единиц, MPV Carnival и внедорожник Sportage – их продали в количестве 7 211 и 6 644 единиц соответственно.