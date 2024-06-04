Эксперт назвал вещи, которые стоит возить с собой в машине

В багажнике автомобиля, согласно правилам дорожного движения, должны в обязательном порядке быть: огнетушитель, аптечка для оказания первой медицинской помощи, знак аварийной остановки. Но эксперты и опытные водители рекомендуют кроме перечисленных предметов возить и ряд иных вещей, которые помогут автомобилисту в чрезвычайной ситуации.

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Так, эксперты рекомендуют комплектовать автомобильную аптечку не одним кровоостанавливающим жгутом, который входит в базовый состав аптечки, а несколькими, так как остановить кровь стандартным набором практически невозможно.

Также рекомендуется приобрести не один огнетушитель, как прописано в ПДД, а два четырехкилограммовых. Также следует дополнительно положить в автомобиль еще два знака аварийной остановки.

При дальних поездках на личном автомобиле рекомендуется взять с собой питьевую воду, несколько фонариков, туристический свисток, пауэрбанк, складной нож, изотермические одеяла, огнеупорные перчатки, раскладную пилу, комплект предохранителей. Данные вещи необходимы на случай, если водитель заблудится на пересеченной местности или транспортное средство выйдет из строя.

Также эксперты рекомендуют положить в бардачок стеклобой со стропорезом, который позволит разбить автомобильное стекло при возникновении такой необходимости.

Напомним, что на основании приказа Минздрава Российской Федерации за номером 1080н, автомобильная аптечка должна комплектоваться устройством для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающим жгутом, медицинскими стерильными перчатками, марлевыми салфетками и бинтами, лейкопластырем. Также в аптечку рекомендуется положить препараты, которые необходимы для водителя в случае если у него есть хронические заболевания для оказания первой медицинской помощи.