Эксперт назвал шесть лучших седанов европейских марок нашей сборки на вторичке

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев выделил шесть лучших седанов европейских марок отечественной сборки на вторичке. Речь идет о машинах возрастом 6-10 лет, у которых пробег до 100 тысяч км. При этом стоимость автомобилей - 1-2 млн рублей.

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На первом месте Ford Focus III. Эксперт не советует брать вариант модели с турбомотором. Лучший вариант - старый Duratec 1,6 литра (105, 125 л.с.) в сочетании с "механикой".

Далее Opel Astra J. Среди плюсов - добротные кузов и ходовая, много электроники. Но вопросы по агрегатам имеются, поэтому в случае с "немцем" делаем ставку на атмосферники 1,6 литра (115 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.). При этом с коробками не все хорошо. Лучший вариант - гидроавтомат 6T40/6Т45, который наделен врожденной болячкой. У него лопается пружинный диск.

Попал в этот список и Peugeot 408. По словам Зиновьева, доверие вызывают только атмосферник ЕС5 1,6 литра (115 л. с.) и дизель DV6CM 1.5 литра (114 л. с.). Силовой агрегат на тяжелом топливе сочетается лишь с механикой, а у ЕС5 может быть четырехступенчатый автомат АТ8. У него еще не все его болезни вылечены.

У Renault Fluence в целом все моторы выносливые - их ресурс 300 тысяч км минимум. При этом из коробок оптимальный вариант - механика.

Если хочется Skoda Octavia III, то лучше брать машину с атмосферником 1,6 литра (110 л. с.). По ресурсу и надежности этот двигатель лучший. В то же время эксперт отмечает, что хоть DSG и был модернизирован, назвать его долгожителем по-прежнему нельзя.

Ну и замыкает список Volkswagen Jetta VI. По техническим агрегатам "Джетта" и "Октавия" родственники. Разница есть в подвесках: у Volkswagen сзади многорычажная схема, у Skoda в базе - поперечная балка. Также у Jetta отличная эргономика.