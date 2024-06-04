Россиян предупредили об опасности покупки автомобиля из Белоруссии

Если машину ввозят через соседнюю страну, то она может быть оформлена на гражданина республики, обладающего льготами. В этом случае таможенные платежи сокращаются на 50%. При этом важно, что документы содержат полные суммы, так как льготным категориям средства субсидируется напрямую из государственного бюджета.

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При выявлении автомобилей, изначально растаможенных через льготника, россиянам грозит доначисление платежей, а также аннулирование ЭПТС (электронного паспорта транспортного средства), сообщает «Автоньюс». Притом сроки возможных доначислений не определены никакими документами.

Риски доначисления таможенных платежей могут возникнуть, когда государственные органы соседней страны начнут проверку использования льгот. И в случае, если будет установлено коммерческое применение, новому хозяину машины придётся внести изначально сэкономленные 50%.

Между тем, в Белоруссии начали выпуск кроссовера Belgee X70: под этим именем будет производиться хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro. Автозавод «Белджи» получил расширенную лицензию, которая позволяет наращивать степень локализации.