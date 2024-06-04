Skoda Karoq обновилась: новая версия с 2.0 TDI и передним приводом

Skoda расширила ассортимент своего популярного кроссовера Karoq, представив новую версию с двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. Эта модель оснащена семиступенчатой автоматической коробкой DSG и передним приводом, что делает её более доступной по сравнению с версией с полным приводом, сообщает 32cars.ru.

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Новая версия Karoq предлагается по начальной цене 36 700 евро. Кроме технического обновления, новый Karoq также получил новый опционный цвет — пастельный серый, который доступен без дополнительной платы в комплектациях Executive и Style. Эти комплектации, наряду с Selection и Sportline, теперь включают сочетание мотора 2.0 TDI, DSG и переднего привода.

Skoda Karoq остается одним из самых просторных вариантов в своем классе с длиной 4,38 метра, шириной 1,84 метра и высотой 1,60 метра. Автомобиль также известен своим просторным багажником, который вмещает более 500 литров, предоставляя отличный уровень комфорта и практичности для пассажиров.