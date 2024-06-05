Посмотрите на военные Jeep с необычными обтекаемыми кузовами

© Carakoom

На фотографиях вы видите уникальный Jeep, спасённый из кучи хлама двумя солдатами девятой сервисной эскадрильи на острове Моротай. Внедорожник был восстановлен при помощи деталей, найденных в кучах авиационного лома. Фактически, на свалке.

Двигателю провели капитальный ремонт, но самое интересное — это новые обтекаемые кузовные детали. Капот представлял собой секцию топливного бака самолета P- 47 Belly, а крылья были когда-то баками от P38. Бамперы изготовили из алюминиевых скоб бомбардировщика, двери — из алюминиевого листа.

Но этот Jeep был не единственным: очень похожий экземпляр был сделан на базе 13-ой авиационной дивизии. Солдаты также использовали баки от P38 и бронезащиту от B-24 в качестве передней решётки.

Ещё один Jeep с нестандартным кузовом сделали солдаты 48-й сервисной эскадрильи на Филиппинах. Они восстановили американский армейский внедорожник с использованием авиационных деталей, но сделали кузов ещё более спортивным и обтекаемым.

Они использовали детали от обтекателя двигателя самолёта C-46 и крылья из подвесных вспомогательных топливных баков. От оригинального кузова не осталось ничего, а на выходе у военных получился довольно необычный двухместный родстер.