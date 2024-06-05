Стало известно, кем чаще всего работают девушки в автосервисах

Директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева рассказала о том, что чаще всего женщины идут в мастерские на должности мастеров-приемщиков или руководителей СТО. А переходят в автобизнес обычно из сферы бьюти и продаж.

© Российская Газета

По ее словам, доля женщин среди мастеров-приемщиков небольшая (не более 5%), но наметилась тенденция к росту интереса девушек к сфере автобизнеса. Также, отмечает Кулиева, популярна позиция руководителя СТО.

В беседе с "Газетой.ru" она также заявила, что средняя зарплата на старте на позиции помощника мастера приемщика составляет 50 тысяч рублей, а на позиции мастера-приемщика - 100 тысяч рублей. В то же время руководитель получает от 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за острого кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда специалистов автосервиса. Работодатели в сфере автобизнеса нацелены на сохранение и привлечение кадров, на повышение престижа профессии. Поэтому по итогам первого квартала 2024 года на 19% в среднем выросла и стоимость услуг, если сравнивать с данными прошлого года.

Сегодня эксперт Вадим Стрельбицкий рассказал "РГ" о том, на каких запчастях можно сэкономить при прохождении ТО.