Эксперт рассказал все плюсы и минусы Haval F7 и стоит ли его брать

Внедорожник Haval F7 на российском рынке представлен в комплектации с 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 190 лошадиных сил, он доступен по цене от 2 449 000 рублей.

© Haval

Зачастую потенциальные автовладельцы стоят перед вопросом стоит ли покупать данную модель и какие подводные камни она имеет при эксплуатации.

Haval F7 имеет привлекательный и стильный внешний вид, подчеркнутый четкими линиями. Салон кроссовера оснащается по последнему слову техники. В базовое оснащение вошли: система мониторинга слепых зон, система предупреждения о столкновении и выезде из полосы движения, мониторинг слепых зон, мультимедийная система, цифровая приборная панель, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, адаптивная головная оптика. Салон Haval F7 довольно просторный, на заднем ряде довольно много места, где будет комфортно даже высоким пассажирам.

Габариты кроссовера Haval F7 составляют в длину – 4 691 мм, в ширину – 1 866 мм, в высоту – 1 690 мм, колесная база – 2 725 мм, высота дорожного просвета – 190 мм. Расход топлива в смешанном режиме заявлен в 8,2 литра, максимальная скорость не превысит 180 км/час.

Но несмотря на высокотехнологичное оснащение Haval F7 имеет и ряд недостатков среди которых называют некачественную сборку. Так, во время движения появляются посторонние скрипы и шумы. Потребление топлива, в сравнении с аналогичными китайскими моделями выше, что отражается на бюджете автовладельца. Многие владельцы жалуются на то, что рулевое колесо недостаточно отзывчивое.

Если сравнить положительные аспекты и недостатки в виде шумов и неотзывчивого руля, то положительных качеств у Haval F7 в несколько раз больше. Кроссовер Haval F7 является неплохим вложением средств и является довольно популярным среди российских автовладельцев.