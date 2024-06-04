Водителям раскрыли способы сэкономить на обслуживании авто

При прохождении техобслуживания (ТО) можно сэкономить на установке салонного фильтра. Способы сократить траты на запчасти и расходные материалы раскрыл водителям директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, пишет «Российская газета».

© Lenta.ru

«Автовладелец может сделать свой выбор в пользу недорогой продукции известных брендов», — подчеркнул эксперт.



При этом на масляном и топливном фильтрах лучше не экономить и менять их на оригинальную продукцию, посоветовал Стрельбицкий.

Сильно не тратиться можно также на лампы фар, габаритные огни и внутренние фонари. Еще один способ снизить затраты — это выбрать более дешевые щетки стеклоочистителя, заключил автоэксперт.

Ранее водителям дали советы на случай заправки некачественным топливом. В такой ситуации в первую очередь стоит вызвать эвакуатор и довести машину до автосервиса. На станции технического обслуживания помогут слить низкосортный бензин. Его остатки специалисты удалят, а топливный бак, топливопроводы и другие компоненты промоют.