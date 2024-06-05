Старенький Jeep Grand Wagoneer оснастили 807-сильным Hemi V8

Современный Jeep Grand Wagoneer роскошен, но немного бездушен по сравнению со своим предшественником. Вот почему есть те, чьё сердце принадлежит классическому внедорожнику. К счастью, есть такие компании, как Vigilante, которая только что закончила работы над рестомодом на базе внедорожника 1988 года выпуска.

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Проект начался с полной разборки классического внедорожника и кузовных работ. Затем были установлены новые закалённые окна, улучшенная звукоизоляция и новые 17-дюймовые колеса с олдскульным дизайном. Их дополняют восстановленная хромированная отделка, боковые подножки с электроприводом и культовые акценты под дерево.

Обновление продолжается в салоне, где сиденья были переделаны с использованием новых пружин, пенопласта и набивки. Затем их обернули кожей и сделали вельветовые вставки. Grand Wagoneer также оснащен современной системой климат-контроля как для передних, так и для задних пассажиров.

Под капотом теперь находится 6,2-литровый двигатель Hellcat Redeye Hemi V8 с наддувом, который развивает мощность 807 л.с. (602 кВт) и 971 Нм крутящего момента. Он соединен с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач Bowler и раздаточной коробкой Atlas-II.

Штатный оси заменили на Dana 44 и 60 спереди и сзади, а также четырехрычажную винтовую подвеску Eibach, дополненную амортизаторами Fox Racing. Другие особенности включают лифт-комплект и шестипоршневую тормозную систему.

Проект, несомненно, впечатляет, но цена кусается: компания просит 385 000 долларов (~34 млн рублей). Это почти в 4 раза дороже, чем новенький Jeep Grand Wagoneer.