Поток автомобилей из Японии вернулся на досанкционный уровень

За пять месяцев этого года Владивостокская таможня оформила на ввоз 92 тысячи машин из Японии. При этом с марта объем ввозимых авто вернулся к досанкционному и сохраняется на уровне более 20 тысяч в месяц.

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Сейчас машины ввозятся в основном из Японии и Южной Кореи, а ввоз автомобилей из Китая в РФ на физлица осуществляется в минимальных количествах.

При этом в РФ поступают бюджетные модели до двух литров. После санкций увеличилось количество праворульных автомобилей объемом от 1,2 до 1,6 литра, среди которых есть и BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.

С 9 августа 2023 года Япония ограничила экспорт машин с мотором объемом от 1,9 литра, гибридов и электрокаров.

В список запрещенных к экспорту моделей попали Toyota Prius, Aqua, Camry, Land Cruiser и RAV4, Lexus RX, Honda Fit Shuttle Mazda6 и другие.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota приостановила поставки трех моделей из-за скандала.