Могли, но не сумели: Matra Rancho

Рубрика «Могли, но не сумели» возвращается с экзотической моделью, о которой вы, возможно, даже не слышали. Большинство автомобилей, о которых мы рассказали в этом цикле, были с энтузиазмом приняты журналистами и автомобильной общественностью. Эти машины всем нравились, но почему-то никто не хотел их покупать. А с Matra Rancho вышло иначе: журналисты пожимали плечами, зато покупатели голосовали ассигнациями.

© Motor.ru

Кто такой?

Вполне возможно, Matra самая знаменитая и самая титулованная из всех неизвестных автомобильных брендов. Что большинство слышало о машинах этой французской марки? Немногое. Кто-то вспомнит про личную «Матру» в гараже Юрия Гагарина. К слову, она была не синяя, как на хорошо известном и тщательно отретушированном фото, а коричневая.

© Matra

© Matra

Удивит ли вас информация о том, что гоночные Matra выигрывали чемпионат мира F1 и 24 часа Ле-Мана? Неожиданно, но факт. А еще, пожалуй, именно Matra придумала кроссовер в его современном представлении. Честь принадлежит передовой, стильной, классной, но при этом не до конца понятой Simca Rancho.

Если называть вещи своими именами, «Ранчо» это моноприводный кроссовер, построенный на шасси легкового хэтчбека. В основе машины тележка французского бюджетомобиля Simca 1100, который инженеры Matra одели в привлекательное внедорожное платье.

Но это, конечно, только присказка…

© Lothar Spurzem

Чем хорош?

Помимо того, что Matra Rancho (она же Matra Simca Rancho, она же Talbot Simca Rancho) весьма привлекательная особа, надо отметить и другие очевидные плюсы автомобиля. Она вместительней и удобней по сравнению с обычной легковой «Симкой». К тому же с гораздо лучшими внедорожными возможностями.

Несмотря на монопривод — только на передние колеса и точка — Rancho не боялась внедорожных вылазок. Приличный клиренс, неплохая геометрическая проходимость, а на некоторых версиях блокировка дифференциала и даже встроенная лебедка. В отличии от соплатформенной Simca 1100, на «Ранчо» можно было уверенно сворачивать с асфальта. Не экстремальный, но все-таки оффроуд машина обеспечивала.

© Matra

Как выглядел?

Если одним словом — великолепно.

Самым известным греческим дизайнером мы привычно считаем Андреаса Запатинаса — автора Subaru Tribeca. Но это лишь за незнанием других. Запомните лучше вот это имя — Антонис Воланис. Стилист, приложивший руку к спортивным моделям Matra Bagheera и Matra Murena, также участвовал в создании первого поколения Renault Espace. Хотя по нашему субъективному мнению лучшая работа Антониса — «Матра-Ранчо».

Воланис абсолютно виртуозно интегрировал элементы серийной Simca 1100 в облик стильного кроссовера. Капот, крылья, передние фары и двери, лобовое стекло на кроссовере от серийного хэтчбека. Плюс надстройка из полиэстера и стеклопластика.

© Simca

Греческий дизайнер и его команда здорово смешали внедорожные аксессуары вроде расширителей арок, защитных решеток противотуманок, верхнего багажника с эстетикой практичности, свойственной французским универсалам. Здесь и огромные боковые стекла, и раскладной диван, убирающийся заподлицо с полом, и третий ряд сидений, расположенный против движения, и вместительный (при убранных стульях) багажник.

© Matra

© Matra

Что о нем говорили?

«Он хорошо оснащен и приятен в управлении. Но всё же нам Rancho кажется в первую очередь компромиссом. Да, за пределами твердого покрытия он умеет больше, чем среднестатистический универсал, но французскую модель сложно воспринимать как полноценный внедорожник».

Motor

«Глядя на Rancho может показаться, что этот автомобиль способен отправится в путешествия хоть по пескам Сахары. В действительно же лучше взять панельный фургон Talbot. По деньгам выйдет дешевле, а практичности столько же».

Auto, Motor und Sport

«Сложно поверить, но несмотря на всего лишь 80-сильный мотор Matra Rancho довольно бодрый автомобиль. Если она и уступала более мощному и вдвое более дорогому Range Rover, то совсем немного».

Classic and Sports car

«Большая заслуга оформителей в точном дозировании декоративных элементов, превративших заурядный кузов типа фургон в оригинальную композицию».

За рулем

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

Самая главная фишка

Ничто не заслуживает большей похвалы нежели смекалка французских инженеров и дизайнеров. Легковой хэтчбек они превратили в целое семейство кроссоверов.

Помимо базовой версии покупатели могли выбрать более внедорожное исполнение Rancho Grand Raid. Именно здесь в списке оснащения появлялся самоблокирующийся дифференциал, лебедка и стильный колер цвета хаки. Для коммивояжеров, а скорее для тех, кто хотел уйти от французских налогов на личные автомобили, предлагали коммерческую версию. По сути, Rancho без заднего сиденья. Наконец, французы придумали своеобразную помесь кроссовера с кабриолетом.

Версия Decouvrable отличалась от обычной модели съемным брезентовым тентом задней части кузова. Особым спросом такое Rancho не пользовались, но за достойную попытку шокировать и удивлять зачтем и ее тоже.

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

Сколько он стоил?

Смотря с чем сравнивать. Конечно, на фоне Simca 1100 ее квази-внедорожная кузина была товаром с премиальным ценником. С другой стороны, в 1978 году на французском рынке прайс-лист «Ранчо» стартовал с 35 995 франков, тогда как самый дешевый Range Rover стоил минимум 60 520 франков. Словом — понятно.

Зато советская Lada Niva, появившаяся в Западной Европе в конце семидесятых, реально подпортила настроение дилерам французского кроссовера. При цене в 36 тысяч «Нива», конечно, в одни ворота переигрывала «Ранчо» по проходимости, хотя столь же уверенно уступала по вместительности и удобству.

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

Почему не получилось?

Так уж повелось, что Rancho считают рыночной неудачей. Но это не так. Да, пресса, как вы уже поняли, достаточно скептически отнеслась к внедорожнику без полного привода. Но у покупателей было другое мнение.

Не то чтобы очень дорогая, зато очень стильная и удобная Matra Rancho быстро набрала популярность в сельских провинциях и среди любителей активного отдыха. На заре восьмидесятых этой публики было не так много как сегодня, но всё же. Пусть лучше говорят цифры.

Изначально Matra рассчитывала на тираж порядка 25 тысяч экземпляров. Не в год, а за весь жизненный цикл модели. Почему так мало? Matra в принципе небольшая фирма, а процесс изготовления надстроек из стеклопластика и полиэстера не отличался особой технологичностью.

В любом случае изначальный план по выпуску пришлось корректировать. В сторону двукратного увеличения! В итоге тираж Matra Rancho всех модификаций превысил 57 тысяч экземпляров.

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

Если кого и называть неудачником в истории «Ранчо», так это недальновидное руководство компании Peugeot Citroen. Новые владельцы брендов Simca и Talbot просто не рассмотрели потенциал кроссовера и оставили удачную модель без наследника. Близорукость французов будет длиться еще больше двух десятилетий. Свой первый кроссовер — разумеется, с передним приводом — Peugeot представит только в 2008-м…

© Matra Fan Page

© Matra Fan Page

Станет ли классикой?

Давно стала. При столь яркой внешности и бесспорной исторической значимости Matra Simca Rancho — это уважаемый классик-кар. Конечно, её ценность не сравнится со спортивными моделями 60-70-х или часто переоцененными американскими внедорожниками той эпохи вроде Bronco первого поколения или International Harvester Scout, но респект и уважение «Ранчо» гарантированы на любом фестивале классики.

© Matra

© Matra

Единственный минус — сложности с запчастями. Ни Simca, ни Matra, ни Talbot, ни Chrysler Europe давно не существуют, потому и поддерживать «Ранчо» в бодром состоянии тела и духа проще всего силами тематических клубов.

Фанатов «старых французов» хватает в Европе, но, увы, не у нас. От того и редкие экземпляры первого переднеприводного кроссовера, оказавшиеся по эту сторону от Калининграда, обычно напоминают полуживых коматозников. /m

P.S. Этот материал вышел в цикле «Могли, но не сумели», посвященном автомобилям, которые провалились на рынке или не смогли закрепить первоначальный успех. И пусть они не стали бестселлерами или не получили продолжения, зато без сомнений достойны рассказа. Ведь выдающиеся истории провала часто бывают написаны самыми необычными, новаторскими и смелыми идеями.