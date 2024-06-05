В GAC объяснили еще одного причину возгорания GS5 в РФ. Во всем виновато птичье гнездо

У китайского автомобиля GAC GS5 неожиданно загорелось подкапотное пространство. Это произошло на трассе в Саратове.

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Увидев дым из-под капота, владельцы остановились и обнаружили очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь сразу потушили и никто не пострадал.

Пресс-службе марки GAC прокомментировала "Российской газете" эту ситуацию:

"Вчера в дилерский центр GAC Саратов был доставлен автомобиль GS5 с признаками задымления в подкапотном пространстве.

При осмотре выяснилось, что предварительной причиной задымления стало... гнездо! Автомобиль принадлежит юридическому лицу и долгое время не использовался. За время стоянки под капотом поселились птицы, устроив там уютное семейное гнездышко. Оно, нагревшись о горячий двигатель при движении, и стало причиной задымления!

Напоминаем о необходимости проведении визуального осмотра автомобиля после длительной стоянки автомобиля. Это поможет предотвратить неожиданные и нежелательные события.

Все автомобили GAC проходят строгие испытания и соответствуют высоким стандартам безопасности. Компания GAC Motor также обязуется усилить активности по повышению информированности потребителей о правилах безопасности и ухода за автомобилем, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем. Безопасность наших клиентах - ключевой приоритет компании GAC Motor".

Напомним, что продажи GAC GS5 официально закончились в России не так давно. "РГ" первой сообщила об этом.