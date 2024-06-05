Автоэксперт объяснил, почему машина может закипеть в пробке

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", почему машина может "закипеть" в пробке.

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"Важно обратить внимание на некоторые внутренние системы машины, на которые особенно негативно влияет летняя жара. Например, довольно часто можно видеть, как в самые жаркие дни и, как правило, в пробках "кипят" автомобили. Такая проблема возникает из-за проблем с системой охлаждения двигателя. На нее особый фокус перед сезоном жары.

Во-первых, стоит убедиться, что охлаждающая жидкость в системе свежая, хорошего качества и её уровень не ниже минимальных отметок. Очень часто "кипят" авто с антифризом, которому более двух лет. В этом случае жидкость уже не справляется с задачей отвода тепла от двигателя, полезные присадки выработали свой ресурс. Старый антифриз способствует ускоренному выходу из строя патрубков и сальников.

Загрязненный радиатор системы охлаждения - еще одна частая причина летних проблем. Стоит обратить на него особое внимание и провести очистку перед экстремальной жарой.

Хорошая практика, которая позволяет избежать серьезных неисправностей - профессиональная диагностика системы охлаждения в начале сезона", - отметил специалист.

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