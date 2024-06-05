Россиянам рассказали, какие предметы опасно оставлять в машине летом

Некоторые предметы, оставленные в автомобиле в жаркую погоду, могут привести к его возгоранию. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проектов интегрированных систем безопасности Сергея Победоносцева. Летом температура в салоне авто может достигать 50 градусов. В таких условиях может загореться любой источник питания, зажигалка или телефон.

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«Безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона — максимум 23-25 градусов. Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв», — сказал Победоносцев.



Отмечается, что опасность представляют также емкости с газом и любые баллончики, которые находятся под давлением.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.