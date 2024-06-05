Российские перевозчики распробовали фургоны Sollers Atlant

Как сообщает пресс-служба компании, итогом пяти месяцев 2024 года стал 4451 проданный автомобиль. В прошлом году перевозчики приобрели только 1776 автомобилей бренда, так что рост продаж всёх трёх моделей составил более 150%.

Наиболее популярной моделью остаётся Sollers Atlant — с начала года было продано 2762 экземпляра во всех модификациях. Напомним, что модель представляет собой переименованный JAC Sunray, который выпускается на бывшем заводе Ford (в Елабуге ранее делали модель Transit).

Как недавно рассказывала редакция Quto, компания Sollers недавно модернизировала «Атлант». Поначалу машины делали крупноузловым методом, а сейчас освоен полный цикл со сваркой, окраской и сборкой. И это позволило вылечить многие «детские болезни».

Что касается других «Соллерсов», то они пользуются гораздо меньшей популярностью. За те самые пять месяцев сових владельцев наши 777 малотоннажных городских грузовиков Sollers Argo ульновской сборки, а также 912 полноприводных пикапов Sollers ST6 дальневосточного происхождения.

И продолжая тему комтранса. «Почта России» протестирует новый российский грузовик: тягач «Валдай 45» будет курсировать по новой скоростной трассе М-12. Модель оснащена двумя топливными баками общей ёмкостью 840 литров, которые обеспечивают запас хода до 3000 километров.