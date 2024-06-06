Эксперт назвал сильные и слабые стороны нового Haval H3

Редактор Motor.ru протестировал новый кроссовер Haval и среди его основных преимуществ выделил интересный дизайн, а также выдающуюся по меркам класса музыкальную систему. Наиболее значимыми недостатками новой модели стали посредственные динамика, управляемость и плавность хода.

© Motor.ru

Haval H3 – это новая модель, которая по размеру и цене попадает между бестселлерами Jolion и Dargo. Но при этом относится к новой отдельной линейке Haval Pro, первым представителем которой и стала. Остальные кроссоверы Haval, выведенные на рынок ранее, отнесены к семейству, получившему название City. Для каждой из двух категорий предусмотрены отдельные дилерские сети.

© Haval

Эксперт Motor.ru Дмитрий Ласьков протестировал новый кроссовер Haval, назвав его плюсы и минусы. H3 относится к моделям повышенной проходимости, но в действительности автомобиль лишь выглядит готовым к внедорожным приключениям, нежели является таким на самом деле.

Всё дело в дизайне, который эксплуатирует каноничные в мире офроуда решения: это прямые линии, угловатость, круглые фары, общая брутальность облика. К миру настоящих внедорожников также отсылает имитация кофра на двери багажника и развитые колёсные арки. Но в действительности внедорожная геометрия и арсенал специфических функций уступают старшей модели Dargo. Которая, тем не менее, отнесена к линейке городских кроссоверов City.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Вторая сильная особенность этой модели – доступная в верхней из двух комплектаций аудиосистема с 16 динамиками производства JVC. У неё заявлен 4D-звук – и это действительно так, поскольку четвёртое измерение формируется уникальными низкочастотными излучателями в спинках передних кресел. Они передают телу пассажира ритм музыки посредством эффекта, схожего с массажным. Интенсивность воздействия можно изменять или отключить эту функцию вообще. Само звучание динамиков, расположенных по всему салону, можно назвать эталонным для автомобилей стоимостью около 3 миллионов рублей, да и многие более дорогие модели уступят этой музыкальной системе.

Недостатков в Haval H3 тоже хватает – помимо отсутствия реальных дополнительных возможностей на бездорожье, это неподходящая для плохих покрытий подвеска. На покрытиях с неровностями любого калибра и формы на Haval H3 приходится особо тщательно контролировать скорость из-за короткоходных на ходе отбоя амортизаторов. Разгрузка колёс достигается в достаточно безобидных ситуациях и сопровождается звучным громыханием стоек.

Динамикой кроссовер, который получился достаточно тяжёлым, также не поражает – двигателя с отдачей 177 л.с. и 270 Н∙м хватает лишь на минимально комфортное неторопливое передвижение. Зато агрегат показывает неплохую экономичность – около 10 литров со средней нагрузкой.