Эксперт рассказал, как вернуть подержанный автомобиль продавцу

Для собственной постраховки при составлении договора купли-продажи важно прописать дополнительные условия: в частности, обговорить исправности основных узлов и агрегатов транспортного средства. Это, в первую очередь, элементы двигателя, трансмиссии и ходовой части.

При подписании документа продавец гарантирует, что передаёт право собственности на полностью работоспособный автомобиль. К слову, если продавцом выступает автосалон, то дела обстоят куда проще: у крупных компаний исправность машины, как правило, проговаривается отдельным пунктом договора.

Как отмечает издание Naavtotrasse.ru, ещё одно важное условие — составление акта приёма-передачи. При его наличии будет проще вернуть «неудачный» автомобиль. Впрочем, не всегда прежний владелец машины готов вернуть деньги... В этом случае придётся действовать через суд. Также может потребоваться проведение платной экспертизы.

Между тем, россиянам назвали уловки мошенников при продаже подержанных автомобилей. Эксперт рассказал, что должно насторожить покупателей при просмотре объявления.Важно всё: фотографии, описание, история, рыночная стоимость автомобиля и другие факторы.