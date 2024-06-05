Сенатор Абрамов предложил направлять автопроизводителям больше средств от утильсбора

Из собранных в России в 2023 году 517 миллиардов рублей утильсбора отечественным автопроизводителем было направлено только 58 миллиардов рублей. Эту сумму надо увеличивать под обязательства нашего автопрома расширять объемы производства. Об этом заявил заместитель главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов во время пленарного заседания палаты регионов 5 июня.

Он отметил, что ответом на экспансию автомобилей иностранного производства в России должно стать создание условий и преференций для отечественного автопрома. Сенатор сообщил, что, по данным Минэкономразвития, в прошлом году за счет утильсбора (обязательный разовый платеж, который вносят импортеры, производители или покупатели транспортных средств в бюджет государства, на финансирование утилизации транспортных средств после завершения их эксплуатации. — Прим. ред.) собрано 517 миллиардов рублей.

«При этом отечественным автопроизводителям было направлено только 58 миллиардов рублей. Считаем, что целесообразно направлять автопроизводителям больше средств от утильсбора, чтобы достичь цели и ключевые показатели по развитию российского автопрома», — заявил Абрамов.

Прежде всего, отметил сенатор, такие средства должны направляться на увеличение объемов автопроизводства, включая производство электротранспорта. «Кроме того, надо найти возможность целевого финансирования разработки и освоения новой российской платформы для производства «седанов» и «кроссоверов» класса С и D. На сегодняшний день у нас, к сожалению, есть только платформа класса В», — сообщил Иван Абрамов.