Подорожала Lada Granta. Какие версии прибавили в цене, и сколько они стоят

«АвтоВАЗ» поднял цены на «двухпедальную» LADA Granta, оснащенную четырехступенчатой автоматической коробкой передач Jatco. Седан с такой трансмиссией подорожал на 50 тыс. рублей или 4%, а лифтбек с ней прибавил 30 тыс. рублей или 2,3%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов LADA.

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Напомним, LADA Granta получила АКП только в двух вариантах исполнения. Первым стал седан в комплектации Comfort'24 Plus, включающей в себя две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Вторая — это лифтбек в версии #CLUB'24, оснащение которой дополнено электрическим обогревом лобового стекла и парктроником. Внешне такая машина отличается черными корпусами наружных зеркал заднего вида, двухцветными легкосплавными дисками, а также вышитым логотипом «CLUB» на обивке сидений.

© Автоновости дня

Двигатель у всех LADA Granta с АКП одинаковый. Под капотом у них стоит 16-клапанный бензиновый «атмосферник» мощностью 98 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля с таким мотором и «автоматом» составляет 176 км/ч, разгон до «сотни» занимает 13,3 секунды, а средний расход топлива равен 7,4 литра на 100 км пути.