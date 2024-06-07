Названы 5 интересных внедорожников Toyota для покорения мира

Toyota имеет отличную репутацию производителя самых надёжных и долговечных автомобилей. Высокие стандарты качества сборки и способность преодолевать любую местность — идеальное сочетание, за которое у Toyota насчитываются миллионы поклонников по всему миру. Японский бренд выбирают как для покорения городских джунглей благодаря практичности внедорожников марки, так и в отдалённых уголках мира, где не существует дорог и автосервисов.

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Toyota Land Cruiser (J250)

Последнее поколение Land Cruiser появилось совсем недавно, и судя по положительным первым отзывам, Toyota опять попала в цель. Новейший Land Cruiser выполнен в квадратном стиле и вдохновлён своими предшественниками.

Гибридный внедорожник получил силовой агрегат мощностью 330 л.с., в основе которого лежит турбочетвёрка объёмом 2,4 литра. С новым Land Cruiser Toyota постаралась найти золотую середину между прочностью, роскошью и, что особенно важно, доступностью. Новинка получилась меньше предыдущих версий, зато экономичнее и доступнее.

Система постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала входит в стандартную комплектацию. Автомобиль получил двухскоростную раздаточную коробку с повышенным и пониженным диапазоном, а также задний дифференциал с электронной блокировкой, который распределяет мощность 50/50 между задними колёсами.

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Toyota FJ Cruiser

FJ Cruiser нравился автомобилистам во всех своих поколениях. В нём сочетаются ретровнешность и современный комфорт. Он был создан на базе Land Cruiser Prado, но его более короткая колёсная база и свесы обеспечили ему огромные возможности. Фактически это один из самых мощных автомобилей Toyota последнего времени, он даже способнее, чем 4Runner. Внедорожные системы включают в себя A-Track, Crawl-Control и задний локер.

Под капотом расположен 4,0-литровый V6 мощностью 260 л.с., который работает с пятиступенчатым «автоматом». Дорожный просвет составляет 244 мм. Если заглянуть на сайт Consumer Reports, то единственные жалобы на Toyota FJ Cruiser касаются сцепления и трансмиссии. Всем остальным владельцы FJ Cruiser довольны, более 80% из них купили бы его снова.

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Toyota Land Cruiser 70

Land Cruiser 70-й серии — классический пример соблюдения проверенной формулы, которая на протяжении многих лет устраивала клиентов, как Биг Мак — компанию McDonald's.

Land Cruiser 70-й серии выпускался с 80-х гг. и был выделен в отдельную модельную линию, не связанную с основной моделью Land Cruiser. Конструкция осталась неизменной — различные бензиновые и турбодизельные двигатели работают в паре с автоматической или механической коробкой передач в зависимости от рынка сбыта. Land Cruiser 70 Series сохранил классическую конструкцию шасси с рамой для максимальной проходимости. Модель 70 Series выпускается в различных кузовах, от традиционного пятидверного внедорожника до пикапа с одной или двумя кабинами, утилитарного Troop Carrier и даже короткобазной двухдверной модели.

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Toyota RAV4

Компактный семейный внедорожник Toyota RAV4 пятого поколения доказал, что способен на большее, чем просто служить семейным автомобилем на асфальтированных дорогах. В комплектациях TRD, Adventure или Woodland Edition нынешний RAV4 достойно ведёт себя на неровных дорогах. Автомобиль создан на базе архитектуры TNGA-K, оснащён 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем.

В первую очередь RAV4 продаётся как семейный кроссовер, больше подходящий для поездок в школу, чем для путешествий по бездорожью. Но в тех редких случаях, когда RAV4 необходимо выехать на бездорожье, модель TRD использует модернизированную подвеску и 18-дюймовые легкосплавные диски с вездеходными шинами Falken. Кроме того, все RAV4, оснащённые полным приводом, в стандартной комплектации получили систему Multi-Terrain Select.

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Toyota Sequoia

Уже в третьем поколении Sequoia продолжает родословную модели как полноразмерный внедорожник — аналог пикапа Tundra. Как и второе поколение Tundra и нынешний 4Runner, Toyota продержала уходящую Sequoia на рынке дольше, чем следовало. Возможно, предыдущий Sequoia и был надёжным автомобилем, но любая модель, которая остаётся на рынке в течение 15 лет, обязательно отстаёт от предшественника в некоторых областях.

Теперь автомобиль базируется на шасси TNGA-F с кузовом на раме из высокопрочной стали и алюминиевыми панелями кузова. Силовая установка теперь представлена гибридным двигателем V6 объёмом 3,4 л с двойным турбонаддувом.