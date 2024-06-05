Юрист рассказал, как избежать юридических проблем с каршерингом

Юрист Григорий Колпаков рассказал Авто Mail.ru, что нужно сделать до и после аренды машины, чтобы избежать в дальнейшем претензий от каршеринговых фирм.

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«При заключении договора сделайте скриншот его условий или скачайте актуальную версию документа себе на телефон. А непосредственно перед тем как начать поездку произведите видеозапись стоящего автомобиля, озвучив голосом дату, время, местоположение транспортного средства, а также видимые повреждения кузова и салона», — сказал юрист.



По его словам, по завершении поездки лучше всего оставить машину на парковке, не прижимаясь к рядом стоящим автомобилям. Затем сделать видео. В дальнейшем оно может стать доказательством невиновности. Видео необходимо хранить три года, так как по закону компания может обратиться в суд в течении трех лет в отношении арендатора.

До этого эксперты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research провели исследование и выяснили преимущества китайских автомобилей, а также то, что 68% россиян недовольны ценами на машины из КНР.

Так, основными преимуществами китайских машин 37% опрошенных считают отличную технологичность и оснащение, 31% респондентов выделили современный дизайн, и только 32% — остались довольны ценой. 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских авто к российскому климату.

62% россиян хотя бы раз за последние два года водили машину китайского автопрома, и 26% из них выбрали такое авто в качестве личного транспорта. 41% респондентов положительно относится к китайским иномаркам, а 36% — нейтрально. Половина опрошенных (49%) поменяли свое отношение к китайскому автопрому за последние два года в лучшую сторону. 29% водителей сохранили нейтральное отношение, а 12% автомобилистов китайские машины не устроили.