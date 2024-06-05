Российский дилер не получит от Renault 534 миллиона рублей, и вот почему

Арбитражный суд Москвы отказал дилерскому холдингу РТДС в удовлетворении иска о взыскании 534 миллионов с французской Renault Group. Дилер оценил реальный ущерб от досрочного расторжения контракта с французами в 12 миллионов рублей, а упущенную выгоду — в 522 миллиона. Как сообщает газета «Ведомости», суд не принял доводы РТДС.

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РТДС располагает сетью дилерских центров и станций технического обслуживания. С 1994 года по весну 2022-го компания занималась официальными продажами Renault в России, а после ухода французов с рынка переключилась на китайские марки. В настоящее время в автосалонах РТДС представлены автомобили Chery, Omoda и Changan.

Осенью прошлого года стало известно, что РТДС и еще один бывший дилер Renault, «БН-Моторс», подали иски в арбитражные суды против французской компании и потребовали 760 миллионов рублей. В такую сумму они оценили понесенные убытки из-за досрочного расторжения контрактов. Тогда же газета «Ведомости» предположила, что таким образом дилеры хотят создать прецедент, которым потом смогут воспользоваться другие компании, понесшие потери из-за ухода западных автопроизводителей после начала СВО.

Однако РТДС, который намеревался получить компенсацию в размере 534 миллиона рублей, в иске было отказано. В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд пришел к вводу, что дилер понес расходы на оборудование автосалонов по стандартам Renault задолго до ухода французского концерна в 2022 году. А кроме того, дилер продолжает использовать имущество, продавая в автоцентрах автомобили других марок.

Стоит отметить, что на момент ухода Renault в России работало 152 официальных дилера французской марки. Упомянутый «БН-Моторс» осенью прошлого года сразу два иска на общую сумму 228 миллионов рублей. Подробностей по этому делу пока нет.