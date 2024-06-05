Lada Iskra: как выглядит самая ожидаемая автоновинка 2024 года

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла главная автомобильная премьера России. Волжский автозавод представил принципиально новое семейство машин Lada Iskra. Что это за автомобиль, когда появится в продаже и чем будет отличаться от Granta и Vesta — в материале NEWS.ru.

Давно ждали

В настоящий момент у АвтоВАЗа есть две модели, которые выступают в сегменте В по европейской классификации. Это Lada Granta, которая является самым дешевым автомобилем в 2024 году, а также более престижная и дорогая Vesta.

При этом Granta и Vesta — это уже довольно старые по своей конструкции модели. «Гранта» представляет собой глубоко модернизированную «Калину», которая появилась 20 лет назад. В основе «Калины» лежала конструкция «восьмерки», которая появилась в середине 80-х годов прошлого века. Vesta тоже не новинка — ее выпускают уже девять лет.

Руководство АвтоВАЗа давно понимало, что заводу нужна принципиально новая модель. Работы по ее созданию начались несколько лет назад, когда совладельцем российского автогиганта была французская компания Renault. Изначально планировалось, что премьера нового поколения бюджетных моделей пройдет в 2022 году. Однако после ухода Renault из России работы по созданию автомобиля пришлось отложить. Но не остановить.

Lada Iskra: французская основа

Для АвтоВАЗа Lada Iskra — принципиально новая модель. Она построена на современной и технологичной платформе. Несмотря на уход Renault из России, АвтоВАЗ сохранил за собой права на использование так называемой платформы CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero.

Ее преимуществом является относительная дешевизна, которая при этом сочетается с широкими возможностями для трансформации. На CMF-B-LS можно делать не только легковые модели, но и кроссоверы или однообъемники. Кроме того, у инженеров будет возможность растягивать эту «тележку», что открывает путь к созданию больших моделей марки Lada, которые будут выступать в сегменте С и даже D по европейской классификации.

В апреле глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил ТАСС в кулуарах съезда РСПП, что инвестиции АвтоВАЗа в подготовку производства Iskra составляют 37 млрд руб. Основная часть из этой суммы была потрачена на модернизацию, импортозамещение и адаптацию французской платформы. Она была переименована и называется XJO (вероятно, это произошло из-за того, что у АвтоВАЗа нет прав на имя CMF-B-LS. — NEWS.ru).

Когда Lada Iskra появится в продаже

Cерийное производство Iskra должно начаться в первой половине 2025 года. Первым в серию пойдет седан. Однако это будет не единственный кузов для «Искры». В Тольятти уже подготовили такие версии, как универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Последняя модель будет отличаться другим аэродинамическим обвесом, защитой порогов кузова и, главное, увеличенным дорожным просветом.

Технические особенности Lada Iskra: размеры, двигатели, коробки передач

В иерархии марки Lada новая модель Iskra займет промежуточное положение между Granta и Vesta. Но при этом по размеру колесной базы и простору в салоне автомобиль будет соперничать именно с «Вестой» — флагманом Волжского автозавода.

Судя по всему, Lada Iskra будет иметь только передний привод. Модель приводится в движение при помощи бензиновых двигателей — 1,6-литрового агрегата мощностью 90 или 106 л. с. Причем в паре с последним работает не механическая коробка передач, а вариатор. Более перспективных турбированных моторов пока не будет. АвтоВАЗ не смог наладить серийный выпуск подобных агрегатов, хотя и работает над ними.

Lada Iskra: какое оснащение

АвтоВАЗ еще не объявлял, в каких комплектациях будет выпускаться Lada Iskra. Эта информация появится ближе к началу продаж. Но уже понятно, что уровень оснащения Iskra будет богатым для бюджетных автомобилей. Руководство российского автогиганта понимает, что «Искре» придется соперничать не только с подержанными иномарками, но и с новыми бюджетными китайскими моделями.

Iskra в богатых комплектациях будет иметь такие опции, как подогрев лобового стекла и руля, несколько USB-разъемов, климат-контроль, камера заднего вида, панорамная крыша, большой мультимедийный экран и даже цифровая приборная панель, на которую можно выводить, например, данные навигационной системы. Машины будут оснащаться российскими антиблокировочными системами и комплексами стабилизации.

Кроме того, Iskra может стать первым российским серийным автомобилем, который получит систему автоматической парковки. Iskra также будут оснащать встроенным видеорегистратором.

Сколько будет стоить Lada Iskra

Руководство АвтоВАЗа уже дало понять, что «Искра» не станет заменой дешевой Granta. По крайней мере, в ближайшие несколько лет выпуск последней модели продолжится. Iskra займет промежуточное положение между «Грантой» и «Вестой».

Сейчас Granta с кондиционером стоит около 1 млн рублей, а «Веста» в средней комплектации — 1,6–1,7 млн рублей. Можно предположить, что Iskra в комплектации с кондиционером (без него машины не будут делать) обойдется в 1,3–1,4 млн рублей за модель с бензиновым двигателем 1,6 л (106 л. с.) и механической коробкой передач. Модель с 1,8-литровым мотором и вариатором будет стоить около 1,5 млн рублей.

Что еще показали на ПМЭФ-2024

АвтоВАЗ привез в Петербург электрическую версию «Нивы», которая получила имя e-Niva, а также серийную версию удлиненной «Весты» — Lada Aura.

Кроме того, в Петербурге можно увидеть кроссовер Xcite X-Cross 7, который делают на бывшем заводе Nissan. Xcite X-Cross 7 — это копия Chery Tiggo 7 Pro. Длина модели составляет 4500 мм, а под капотом стоит бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм). Автомобиль доступен в двух комплектациях — Enjoy и Techno. Его рекомендованная розничная цена составляет от 2 499 000 рублей.