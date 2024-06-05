В России изменились цены на два автомобиля марки Omoda

Китайский автомобильный концерн Chery, в состав которого входит суббренд Omoda, пересмотрел стоимость автомобилей C5 и S5 как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

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Так, кроссовер Omoda C5 2024 модельного года прибавил в стоимости 50 000 рублей. В зависимости от комплектации, повышение стоимости зафиксировано на уровне от 1,6 до 2,3%. При этом седан Omoda S5 в текущем месяце стал доступнее на 100 000 рублей или на 4,3-4,7%.

Китайский седан Omoda S5 стал дешевле в двух из трех комплектациях, снижение стоимости затронуло только версии Ultra и Tech, базовая Life осталась без изменений. Так, Omoda S5, после снижения стоимости реализуется по цене от 2 019 900 до 2 229 900 рублей. Стоимость на кроссовер Omoda C5 заявлена в пределах от 2 229 990 до 3 119 900 рублей.

Omoda S5 приводит в движение 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил, также доступен вариант с 1,5-литровым турбированным силовым агрегатом, мощностью 147 лошадиных сил. В первом случае двигатель работает с вариатором CVT18, во втором с CVT25.

Кроссовер Omoda C5 комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 147 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия вариаторная, также предлагается полноприводная версия с 1,5-литровым двигателем, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная.

Как кроссовер, так и седан имеют довольно богатое оснащение уже в базовой версии. В стандартное оснащение вошли такие опции как: запуск двигателя с кнопки, система круиз-контроля, камера заднего вида и парктроники, мультимедийная развлекательная система и цифровая приборная панель, мультифункциональный руль, бесключевой доступ, четыре подушки безопасности.

Напомним, что в текущем году под брендом Omoda на российском рынке появится две новые модели, это полностью электрическая версия кроссовера E5 и рестайлинговый кроссовер C5.