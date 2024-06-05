Новая BMW M135 выдает более 300 л.с.

BMW представила новое поколение своего заряженного хэтчбека M135, который является частью обновлённой линейки 1-Series. Новинка выделяется не только эволюционными изменениями в дизайне, но и значительным увеличением мощности двигателя, сообщает 32cars.ru.

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Внешний вид автомобиля теперь более агрессивный с острее очерченными фарами и характерными задними фонарями, напоминающими последний X2. Особенностью M Performance версии стала выхлопная система с четырьмя трубами, а также боковые зеркала с крышками, ранее характерными только для серии M. Салон автомобиля также претерпел обновления, включая инфотеймент систему BMW iDrive 9 с двойными экранами и полностью цифровую приборную панель. Классическая поворотная ручка iDrive была заменена в пользу минимализма, а рычаг переключения передач уступил место компактному селектору.

M135 оснащён последней итерацией турбированного бензинового двигателя B48 объёмом 2.0 литра, который в Евросоюзе развивает мощность 296 л.с., а в других регионах — до 312 л.с. Этот мотор позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4.9 секунды, с максимальной скоростью, ограниченной электроникой на уровне 250 км/ч. Для тех, кто предпочитает меньшую мощность или альтернативные топлива, BMW предложила 1.5-литровый трехцилиндровый турбомотор и 2.0-литровый турбодизель в модели 120d.

Все версии, включая мягко-гибридные установки, подчеркивают стремление BMW к уменьшению экологического следа, при этом предоставляя выбор для разнообразных потребностей водителей. Планируется, что продажи новой BMW M135 начнутся в Европе в октябре после старта производства на заводе в Лейпциге.