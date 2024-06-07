Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Российский авторынок сохраняет высокие темпы роста благодаря запасам машин по "старым ценам", однако они уже подходят к концу. Автомобили из новых поставок окажутся уже заметно дороже, а в случае очередной индексации утильсбора цены будут расти и дальше.

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На старых запасах

По итогам мая россияне приобрели около 127,2 тыс. новых автомобилей, что на 76% выше показателя годичной давности, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Стоит отметить, что результат прошлого месяца оказался на 7% хуже апреля, когда у дилеров еще оставался значительный запас иномарок, ввезенных до введения с 1 апреля новых правил расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Всего с начала года продажи легковых машин в России составили 594,9 тыс. единиц - на 86% больше, чем в январе-мае 2023-го.

Что касается марочной структуры продаж, первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в мае выросла на 82% до 40,1 тыс. машин. Лидером среди иномарок остается китайский Haval с показателем 14 тыс. проданных автомобилей (+89%). Третье место занимает Chery, реализовавшая 13 тыс. своих машин (+75%). Далее следует Geely - автомобили этой марки выбрали 10,3 тыс. покупателей (+54%). Замыкает Топ-5 российского авторынка по-прежнему Changan, чьи дилеры реализовали почти 10 тыс. машин (рост в 5 раз).

Как говорит директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов, сезонально май в отрасли, как правило, хуже, чем апрель. До 12 мая - праздники и неактивные клиенты, в том числе и корпоративные. Также погода способствует раннему открытию дачного сезона и стремлению выехать загород.

"Конечно, выходные дни в мае сыграли свою роль в соревновании по продажам, однако наибольшим эффектом было снижение курса валюты и некоторые ожидания от китайских коллег по снижению цен на фоне избытка предложения. В июне вс ё может пойти по незапланированному сценарию. Основное влияние на динамику авторынка окажет повышение ключевой ставки 7 июня, по нашим ожиданиям, до 18%. И это сделает покупку автомобиля существенно дороже. Далее - ожидание повышения утильсбора 1 июля. Совокупность этих событий может как дать толчок в сторону роста продаж, так и создать драйвер снижения спроса", - рассуждает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.



В ожидании подорожания

Согласно данным сервиса "Авто.ру Оценка", средняя стоимость нового автомобиля в России составила 3,63 млн рублей - по сравнению с апрелем она осталась на том же уровне, а к маю прошлого года даже снизились на 1,6%. Самое значительное снижение, до 1,8 млн рублей (-11% к апрелю 2024-го), продемонстрировал кроссовер "Москвич 3". Электромобиль Voyah Free стал доступнее на 5%, и теперь в среднем предлагается за 6 млн рублей. За бюджетный седан Solaris HS в минувшем месяце просили 2,2 млн рублей, что на 4% ниже средней стоимости в апреле. Самыми подорожавшими стали внедорожники Volkswagen Tayron (+5%, 5,5 млн руб.), Lada Niva Legend (+4%, 1,1 млн руб.) и УАЗ "Патриот" (+4%, 1,9 млн руб.).

Как рассказал "РГ" заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, параллельный импорт Алексей Стариков, запасы автомобилей по "старым ценам" (которые были ввезены до вступления в силу новых правил расчета платежа за ввоз автомобилей в Россию из стран ЕАЭС) еще есть в наличии, но постепенно заканчиваются. Можно ожидать, что эти объемы будут реализованы в течение 1-1,5 месяцев.