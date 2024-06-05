Росстат: Цены на АЗС продолжают расти

Средние розничные цены на бензин за период с 28 мая по 3 июня повысились на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 10 копеек - до 65,43 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 14 копеек - до 51,13 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 13 копеек - 55,98 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 18 копеек - до 69,96 рубля за литр.

За период с 28 мая по 3 июня снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Тыва (-0,3%) и г. Севастополе (-0,1%).

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе +1,0%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 49,99 до 52,78 рубля, марки АИ-95 - от 55,09 до 60,06 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,29 до 72,74 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 50,20 до 52,99 рубля, марки АИ-95 - от 54,30 до 58,57 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,40 до 72,64 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 1,7%, марки АИ-95 - на 1,9%, а марки АИ-98 и выше - на 2%. Стоимость дизельного топлива повысилась - на 1%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 28 мая по 3 июня составил 0,17%. Рост с начала года - 3,13%.