Привезти иномарку из Европы стало еще сложнее

Главная цель нововведений — чтобы автомобили, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет, не попадали российским покупателям. Для выполнения этой цели власти прибалтийской страны ввели обширный перечень документов, которые нужно предоставить при пересечении литовско-белорусской границы.

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Отныне для автомобилей, экспортируемых, а также реэкспортируемых или перевозимых транзитом стали обязательными следудйющие документы: — договор купли-продажи, а также документ, подтверждающий получение денег, отправленных конечным покупателем; — если автомобиль перевозят, то транспортные документы, плюс документы на оплату перевозки до конечного получателя; — обязательства экспортера и получателя товара, что транспортное средство не предназначен для России.

Кроме того, в течение 40 дней после пересечения границы литовской стороне нужно передать копии таможенной декларации или другого документа, удостоверяющего, что автомобиль растаможили не на территории России.

Также заявлена некая декларация производителя, которая подтверждает согласие производителя, что автомобиль будет приобретён гражданином Белаорусии, и что компания знает конечного покупателя этой машины.

В соцсетях пишут, что сами таможенники не понимают порядок своих действий, а потому просто не пропускают машины через границу. Перевозчикам, посредникам и покупателям техники предлагают запастись терпением.