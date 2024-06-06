Вспоминаем забытую легенду – BMW Z8 Coupe

В 1997 году в Токийском автосалоне родилась легенда - BMW Z07 Concept. Купе Z07 создан в дань уважения легендарному родстеру 507, олицетворявшего собой гламур и скорость ушедшей эпохи. Z07 стал современным наследником родстера, поражая энтузиастов, даже спустя десятилетия.

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Дизайн, разработанный Хенриком Фискером, был шедевром плавных линий и тонких изгибов. Фирменным элементом стала двускатная крыша, вдохновленная итальянским дизайнерским домом Zagato, которая придавала Z07 изысканности.

В начале июня 2024 года автомобиль был представлен вживую на выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Автомобиль был спроектирован командой под руководством Криса Бэнгла, но экстерьер создан Хенриком Фискером. Фискеру удалось создать современную, для того времени, интерпретацию самого красивого BMW 507 1950-х годов. Длинный капот, короткая задняя площадка и двускатная крыша напоминают об ушедшей эпохе. Несмотря на то, что красивое купе так и не было запущено в производство, суть Z07 осталась.

В 1999 году миру был представлен Z8, кабриолет, ставший итерацией Z07. Это был успех, автомобиль, который покорял сердца и продавался по астрономическим ценам. Интерьер Z07 — это отсылка к эпохе, когда Элвис Пресли и Стив Маккуин ездили на спортивных автомобилях с откидным верхом. Трехспицевое рулевое колесо: каждая спица состоит из четырех металлических стержней, и расположенные по центру датчики, которые делают интерьер Z07 одновременно красивым и харизматичным. Z07 — это не просто шоу-стоппер, это еще и мощная машина. Под капотом двигатель V8, 5,0-литровый S62, который в E39 M5 развивает 394 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Когда Z07 превратился в Z8, он смог разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды и пройти четверть мили за 13 секунд, обогнав Ferrari 360 Spider. Это означало, что производительность Z8 соответствовала его потрясающему внешнему виду. К сожалению, BMW выпустила всего 5 703 экземпляра Z8, все 5 703 экземпляра были сразу же распроданы. Сейчас, эти автомобили продаются по цене более 100 тысяч долларов и выше. С таким двигателем BMW Z8 Coupe мог бы расширить эксклюзивную линейку Z8 и стать желанным предметом коллекционирования.